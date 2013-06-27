Милиция изъяла киевские сервера «ВКонтакте»

Основатель социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров заявил, что МВД Украины изъяло киевское оборудование этой соцсети. Его стоимость Дуров оценивает в полмиллиона долларов.

Речь идет о серверах, которые позволяли украинским пользователям получать быстрый доступ к аудио- и видеозаписям в социальной сети, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Предлог - на наших серверах якобы могли храниться финансовые документы некой уклоняющейся от налогов украинской фирмы", - написал Павел Дуров на своей личной странице в "Вконтакте".

Сам основатель соцсети отрицает, что на серверах могли храниться документы, утверждая, что там были лишь копии видео- и аудиоматериалов.

"В результате видео- и аудиоконтент у украинских пользователей грузится медленнее, так как все данные доставляются напрямую из Петербурга. Надеюсь, что надзорные органы Украины оперативно решат вопрос, связанный с этим злоупотреблением: страдают миллионы украинских пользователей", - заключил Дуров.

Согласно официальному сайту компании-хостера, у которой были изъяты серверы ВКонтакте, в этом же месте обслуживаются и другие российские компании, такие как Яндекс, RuTube и Mail.Ru Group.

Пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин сказал, что серверы киевского офиса были арендованными и находились не в самом офисе на Крещатике.

"Мы не знаем, представители каких именно правоохранительных органов Украины изъяли сервера. Как это произошло - пока тоже сказать сложно. Мы считаем это спором третьей стороны", - сказал Лобушкин в комментарии Вестям.

В офисе украинского представительства посчитали, что у них вчера изъяли серверов стоимостью 0,5 млн. долл.

«Якобы на наших серверах могли храниться какие-то финдокументы компании, уклоняющейся от налогов. Но там только копии видео- и аудиоматериалов, а документов вообще не могло быть», - сказал пресс-секретарь украинского «ВКонтакте» Влад Леготкин.