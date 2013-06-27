Украина и Литва определили квоты разрешений для украинских автоперевозчиков

Украина и Литва определились с окончательной квотой разрешений на осуществление автоперевозок по территориям обеих стран в 2013 году и установили предварительную квоту на 2014 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, данная договоренность достигнута в ходе заседания смешанной украинско-литовской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок 25-26 июня в Киеве.

"Участники заседания обсудили состояние автомобильных перевозок грузов между Украиной и Литовской Республикой в двустороннем, транзитном сообщении территориями этих государств и в/из третьих стран и установили окончательную квоту разрешений на 2013 год", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в этом году квота разрешений для украинских перевозчиков увеличилась на 5 тыс. универсальных разрешений с оплатой дорожных сборов и 600 в/из третьих стран с оплатой дорожных сборов.

Кроме того, украинские и литовские транспортники согласовали предварительную квоту разрешений на 2014 год - это 14,5 тыс. универсальных разрешений с оплатой дорожных сборов и 2,7 тыс. в/из третьих стран с оплатой дорожных сборов, а также 50 разрешений для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров.

Как сообщал УНИАН, разрешения на международные грузовые автомобильные перевозки, которые имеют ограниченные годовые квоты, в частности, Республики Беларусь, Казахстана, Румынии, Чехии и Литвы, на 2013 год будут выдаваться на основании отдельных распределений.

Румыния, Беларусь, Австрия, Чехия и Казахстан увеличили квоту разрешений на автоперевозки для украинских автоперевозчиков на 2013 год. В частности, квота разрешений Румынии увеличена на 1 300 разрешений, Беларуси - на 5 500, Австрии - на 780, Чехии - на 1 500, Казахстана - на 200, России - на 9 000.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.