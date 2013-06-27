British Airways смягчает правила пользования мобильными устройствами

British Airways станет первой европейской авиакомпанией, которая разрешит пассажирам включать мобильные телефоны и другие электронные устройства сразу после приземления, передает Русская служба Би-би-си.

С 1 июля пассажиры BA смогут включать свои мобильные устройства, не дожидаясь полной остановки самолета.

Согласно Управлению гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority – CAA), никакой угрозы безопасности это не представляет.

Некоторые авиакомпании других стран ввели такое послабление уже некоторое время назад.

По новым правилам, пассажиры British Airways смогут включать мобильные телефоны, как только самолет съедет с взлетно-посадочной полосы.

"Пассажирам теперь не придется расстраиваться из-за того, что они должны ждать остановки самолета у терминала, чтобы сделать важный звонок, - пояснил представитель British Airways Иэн Прингл. - Теперь они будут иметь время сделать нужные звонки накануне важной деловой встречи, проверить электронную почту или просто убедиться в том, что в аэропорту их встречают".

Но послабления не коснутся правил при взлете, согласно которым все электронные устройства должны быть выключены до тех пор, пока самолет не наберет высоту более 3 тысяч метров.

Но взлет и посадка – это два критических момента, во время которых помех быть не должно, и пассажиров ничего не должно отвлекать.

Возможно, что давление на руководство гражданской авиации в разных странах мира с тем, чтобы разрешить пользование мобильными телефонами, частично объясняется желанием авиакомпаний получить дополнительную прибыль.