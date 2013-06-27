«Белавтодор» станет дорожно-строительным холдингом

Минск. С 1 июля 2013 года департамент «Белавтодор» утратит права юридического лица в составе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как сообщили УНИАН в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, такое решение принято в связи с выполнением норм принятого в апреле указа Президента Беларуси №168, предусматривающего сокращение численности госаппарата на 25%.

«Вместо департамента появится главное управление автомобильных дорог в составе Минтранса. При этом численность сотрудников аппарата дорожной структуры уменьшена», - говорится в сообщении.

В Минтрансе Беларуси также сообщили, что наряду с этим планируется создание дорожно-строительного холдинга «Белавтодор», который объединит отраслевые строительные тресты и организации, занимающиеся обслуживанием дорог.

«Будет создана единая мощная структура с единой координацией работы, которая сможет в том числе участвовать в международных тендерах на производство дорожно-строительных работ», - отметили в Минтрансе.

Справка УНИАН. Департамент «Белавтодор» был создан в 2001 году после ликвидации Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Основными задачами «Белавтодора» являются: разработка и реализация дорожной политики, направленной на рациональное развитие и улучшение технического состояния сети автодорог общего пользования, удовлетворение потребностей экономики и населения республики в автотранспортных услугах, создание условий для развития социальной сферы; проведение экономической и научно-технической политики в области дорожного хозяйства; управление республиканскими автомобильными дорогами.