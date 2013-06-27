Беларусь перенесла введение платы за проезд по дорогам BelToll на 1 августа

Минск. В Беларуси срок начала взимания платы за проезд по платным автодорогам в системе BelToll, которая первоначально покроет 815 км автодорог страны, переносится с 1 июля на 1 августа.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

«Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь совместно с австрийской компанией Kapsch TrafficCom AG внесены предложения в правительство Республики Беларусь о начале технической эксплуатации электронной системы сбора платы за проезд по автомобильным дорогам Беларуси с 1 июля 2013 года, а коммерческой эксплуатации ЕТС-системы и взимания платы за проезд по платным дорогам – с 1 августа 2013 года», - говорится в сообщении.

В Минтрансе Беларуси рассказали, что в течение июля будет проведена работа по наладке всех операционных функций системы, заключению контрактов с пользователями сети платных дорог, установлению рабочих процедур операционных служб и служб наблюдения за сбором оплаты, сбору, анализу и классификации информации о зарегистрированных пользователях.

Как сообщал УНИАН, система сбора платы за проезд BelToll в Беларуси придет на смену ручному сбору платы и шлагбаумам, препятствующим безостановочному движению транспортного потока. Над полотном дороги будут размещены специальные станции сбора платы, оснащенные приемопередатчиками, которые обеспечивают обмен информацией с бортовым устройством, установленным на лобовом стекле транспортного средства. Благодаря используемой технологии плата за проезд списывается автоматически, когда транспортное средство проезжает под станциями сбора платы, без необходимости снижения скорости, остановки или выбора определенной полосы движения.

Для того чтобы оплачивать проезд, водителям необходимо зарегистрироваться в системе через сайт beltoll.by или в пункте обслуживания клиентов и, внеся необходимый залог, получить специальное бортовое устройство, соответствующее типу транспортного средства. Размер залоговой стоимости устройства электронной оплаты для транспортного средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны составит 20 евро, для транспортного средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны – 50 евро.

Использование системы BelToll будет являться обязательным для водителей, управляющих следующими видами транспортных средств: легковые автомобили (пассажирские автомобили и пассажирские микроавтобусы с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны), зарегистрированные за пределами Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Россия); иные транспортные средства (грузовики, автобусы и дома на колесах) с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны.

Размер платы за проезд колеблется в зависимости от допустимой общей массы транспортного средства и количества осей, составляя от 0,04 до 0,12 евро за километр.

Для водителей автомобилей с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонны из стран Таможенного союза проезд останется бесплатным.