Все три крупнейших аэропорта Москвы перейдут в частную собственность

Все три крупнейших аэропорта Московского авиационного узла будут в частной собственности, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

«Мы идем по пути создания Московского авиационного узла и имеем в виду, что все три крупнейших аэропорта будут в частной собственности», — сказал он со ссылкой на заседание правительства.

В этой связи первый вице-премьер высказался за то, чтобы процесс консолидации активов аэропортов Внуково и Шереметьево завершить в кратчайшие сроки.

Улюкаев отметил, что в случае с Внуково решение будет приниматься с учетом возможного объединения активов Внуково и Шереметьево, передает «Газета.Ru».