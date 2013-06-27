Владельцев грузовиков будут штрафовать за нарушение весовых норм

Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) усилит контроль за соблюдением автоперевозчиками весовых и габаритных параметров автотранспортных средств при осуществлении перевозки грузов, а также будет штрафовать нарушителей габаритно-весовых характеристик.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок осуществления габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые и/или габаритные параметры которых превышают нормативные» был одобрен на заседании правительства в среду, 26 июня.

"Если превышение весовых и габаритных характеристик транспортного средства составляет от 2% до 10% - плата за проезд для автоперевозчика будет двойной, от 10% до 40% - тройной, от 40% и более - в пятикратном размере", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

При этом Козак отметил, что расчет платы за проезд осуществляется за пройденную часть маршрута по Украине или часть, которую автоперевозчик планирует проехать без оформления соответствующего разрешения, в случае превышения хотя бы одного весового или габаритного параметра.

Также Козак сообщил, что вчера, 25 июня, он провел совещание относительно усиления габаритно-весового контроля в Одесском, Николаевском, Илличевском, Мариупольском, Скадовском, Евпаторийском морских торговых портах. По словам министра, в каждом порту будут также созданы пункты контроля Укртрансинспекции, при этом перевозчиков-нарушителей будут также штрафовать.

"Санкции к нарушителям режима весовых норм должны применяться совместно. Порты не должны впускать и выпускать из своих территорий перегруженные тяжеловесные транспортные средства. А с систематическими нарушителями сотрудничество портов должно прекращаться до устранения нарушений», - подчеркнул Козак.

Также, по его словам, указанным постановлением вводится ограничение движения в дневное время суток при температуре воздуха выше 28 градусов для транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн. Это позволит предотвратить образование на дорожном покрытии различных деформаций.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения», согласно которому значительно возрастут штрафы за разрушение дорог.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») предлагает увеличить штрафы за разрушение дорог грузовым транспортом для водителей с 510-650 грн до 1360-2125 грн, для перевозчиков - с 1360-1700 грн до 17000 грн.