Кабмин "убирает" внешнюю рекламу с автодорог и улиц - законопроект

Кабинет министров Украины предлагает ограничить места размещения внешней рекламы на автодорогах и улицах.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующий законопроект Кабмин поддержал на своем заседании 26 июня.

Документом предлагается внести изменения в законы Украины «О рекламе» и «Об автомобильных дорогах».

В проекте закона, в частности, речь идет о запрещении размещения средств внешней рекламы: на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках, а также на аллеях; вне населенных пунктов на расстоянии менее 10 метров от края проезжей части (в настоящее время 5 метров); в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования; над проезжей частью автомобильных дорог общего пользования; на разделительных полосах автомобильных дорог общего пользования; на поверхностях и опорах дорожных знаков, освещения, искусственных сооружений; в зоне транспортных развязок, мостов, путепроводов; в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«Реализация вышеупомянутых норм закона позволит, в первую очередь, повысить безопасность дорожного движения путем уменьшения влияния посторонней информации на его участников. Кроме этого, такие изменения направлены на адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.