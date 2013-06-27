Миндоходов разъясняет: изъятое оборудование не связано с сетью «Вконтакте»

Оборудование, изъятое у провайдера «Дата-Айикс ЮЭЙ» в ходе досудебного расследования по факту уклонения от уплаты налогов, не имеет отношения к российской социальной сети «Вконтакте», сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

В комментарии пресс-службы, в частности, сказано, что речь идет о расследовании, проводимом в рамках уголовного дела по факту намеренного уклонения от уплаты налогов служебными лицами предприятия "Эвос". Изъятие оборудования прошло в ходе обыска, проведенного в «Дата-Айикс ЮЭЙ» с санкции следственного судьи Деснянского районного суда города Киева.

«Дата-Айикс ЮЭЙ» является провайдером по предоставлению услуг доступа в сеть интернет и не является официальным представителем в Украине социальной сети «Вконтакте». При этом в ходе обыска служебные лица провайдера добровольно выдали 10 единиц компьютерной техники с размещенными на них серверами. Персональные данные пользователей социальной сети на изъятом оборудовании отсутствуют. Уголовное производство относительно соцсети «Вконтакте» не открывалось», - разъяснили в управлении Миндоходов.

Ранее СМИ распространили заявление технического директора социальной сети «Вконтакте» Николая Дурова о том, что правоохранительные органы в Киеве изъяли серверы компании. При этом он подтвердил, что речь идет о деле об уклонении от уплаты налогов «местной украинской компании, которая к российский соцсети никакого отношения не имеет», хотя на серверах могла быть необходимая финансовая информация. По словам Дурова, стоимость изъятого оборудования составила полмиллиона долларов.