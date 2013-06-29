В Киеве из-за сильного дождя затопило несколько улиц и автовокзал

Мощные грозовые дожди, которые не утихали в Киеве в течение ночи на субботу, 29 июня, вызвали массовые подтопления и усложнили движение по городу, сообщает ТСН.

Масштабные "озера" образовались в разных районах города, в частности - в районе станции метро Черниговская, на улице Эспланадной в центре города, а также на центральном автовокзале на Московской площади.

Авто переплывали лужи по фары в воде, превратившись в «амфибии».