В Киеве из-за сильного дождя затопило несколько улиц и автовокзал
11:21, 29 июня 2013Транспорт/Связь
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В Киеве из-за сильного дождя затопило несколько улиц и автовокзал
Мощные грозовые дожди, которые не утихали в Киеве в течение ночи на субботу, 29 июня, вызвали массовые подтопления и усложнили движение по городу, сообщает ТСН.
Масштабные "озера" образовались в разных районах города, в частности - в районе станции метро Черниговская, на улице Эспланадной в центре города, а также на центральном автовокзале на Московской площади.
Авто переплывали лужи по фары в воде, превратившись в «амфибии».
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