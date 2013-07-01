Южная Корея заявила об утечке персональных данных около 100 тыс. человек из-за атаки хакеров

Власти Южной Кореи заявили об утечке персональной информации около 100 тысяч человек в результате хакерской атаки, совершенной членами международной группировки Anonymous на сайт южнокорейского президента Пак Кын Хе и правительственного ведомства, сообщило в воскресенье агентство Ренхап.

Как передает РИА Новости, по словам представителя в правительственных кругах, злоумышленникам удалось завладеть следующей информацией: имена, даты рождения, идентификационные номера, IP-адреса пользователей. Тем не менее, как подчеркнул представитель, регистрационные номера, которые в Южной Корее выполняют функции номеров социального страхования, а также пароли пользователей украдены не были.

По предварительным подсчетам, хакерам удалось получить личную информацию половины пользователей, зарегистрированных на сайте президента Южной Кореи. Администрация южнокорейского президента принесла извинения пользователям, которые пострадали в связи с утечкой данных.

Атака на сайт президента Южной Кореи и правительственного ведомства произошла 25 июня, в день годовщины начала Корейской войны 1950-53 годов. Ответственность за атаку взяла на себя международная группировка Anonymous.

Кроме того, в тот день хакерским атакам подверглись многие сайты КНДР, среди которых сайты средств массовой информации, государственных организаций и компаний. Представители Anonymous также грозились опубликовать секретную документацию, касающуюся военного аспекта северокорейской ракетной программы, однако информации об этом до сих пор не поступало.

Объем рынка персональных данных пользователей оценивается в миллиарды долларов, но из-за огромной конкуренции стоимость информации об одном пользователе не превышает одного доллара.

Наиболее дорогими являются данные о хронических заболеваниях человека - каждое из них повышает стоимость информации о нем примерно на 0,27 доллара. Существенно - на 0,1 доллара - увеличивает стоимость информация о том, что пользователь скоро станет отцом или матерью, чуть меньше покупатели предлагают за информацию о новоиспеченных родителях.