“Укрзализныця” увеличит объемы ремонта вагонов-зерновозов

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”), по поручению правительства Украины, увеличит объемы ремонтных работ вагонов-зерновозов в связи с прогнозируемым ростом перевозок зерновых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

«Зерновозы нужны нам летом, поэтому сейчас надо все производственные мощности и средства железных дорог мобилизовать на их ремонт. Я ставлю задачу ремонтировать ежемесячно не менее 300 зерновозов», - цитирует пресс-служба генерального директора “Укрзализныци” Сергея Болоболина.

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года железными дорогами отремонтировано 880 вагонов-зерновозов, в частности, капитальным ремонтом - 199 вагонов, средним - 681 вагон.

В июне текущего года железнодорожники отремонтировали 147 вагонов-зерновозов, а в июле планируют увеличить объем до 384 вагонов.

Справка УНИАН. В собственности железных дорог Украины насчитывается 12,2 тыс. вагонов-зерновозов, из них 84% - в рабочем состоянии.