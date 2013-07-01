В Ривне с 1 июля проезд в троллейбусах подорожал до 1,5 грн

В Ривне проезд в троллейбусах с 1 июля подорожал на 25 копеек - до 1,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о повышении стоимости проезда Ривненский горисполком принял на своем заседании в июне.

Необходимость повышения стоимости проезда мотивировалась тяжелым экономическим положением предприятия «Ривнеэлектроавтотранс» - местного троллейбусного управления.

В последний раз стоимость проезда в троллейбусах устанавливалась в 2011 году. С того времени, по данным специалистов управления транспорта и связи Ривненского горисполкома, возросла стоимость энергоносителей, запасных частей, повысился уровень зарплат.

Как отметили в горисполкоме, не последнюю роль сыграло и то, что государство не в полном объеме возмещает предприятию расходы на перевозку льготных категорий пассажиров.