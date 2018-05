Nokia купит за 1,7 млрд евро долю Siemens в совместном предприятии

Nokia отдаст 1,7 миллиарда евро за долю Siemens AG в совместном предприятии двух компаний по производству сетевого оборудования, чтобы вернуть своему бизнесу стабильность на фоне неудач на рынке смартфонов, сообщает Reuters.

Убыточная финская компания, постепенно теряющая сектор мобильных гаджетов в пользу Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd, получит полный контроль над прибыльным СП Nokia Siemens Networks (NSN).

NSN ставит на развитие сетей LTE. Скорректированная прибыль СП в первом квартале этого года составила 196 миллионов евро.