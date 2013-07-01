Nokia купит за 1,7 млрд евро долю Siemens в совместном предприятии
13:36, 01 июля 2013Транспорт/Связь
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Nokia отдаст 1,7 миллиарда евро за долю Siemens AG в совместном предприятии двух компаний по производству сетевого оборудования, чтобы вернуть своему бизнесу стабильность на фоне неудач на рынке смартфонов, сообщает Reuters.
Убыточная финская компания, постепенно теряющая сектор мобильных гаджетов в пользу Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd, получит полный контроль над прибыльным СП Nokia Siemens Networks (NSN).
NSN ставит на развитие сетей LTE. Скорректированная прибыль СП в первом квартале этого года составила 196 миллионов евро.
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