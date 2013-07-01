Франция продаст около 10% акций оператора парижских аэропортов. Цена сделки - 738 млн евро

Правительство Франции намерено продать около 10% акций оператора парижских аэропортов Aeroports de Paris (ADP). Цена сделки - 738 млн евро, сообщает Bloomberg.

ADP управляет тремя аэропортами под Парижем: Шарля-де-Голля, Орли и Бове.

4,8% акций ADP будут проданы подразделению Credit Agricole Assurances в сфере страхования жизни, а 4,7% акций – строительной компании Vinci, по цене 78,5 евро за акцию. После продажи этого пакета правительство останется владельцем 50,6% акций аэропортов.

Акции оператора выросли на 27% с начала года - до 74,7 евро на закрытии биржи в пятницу, 28 июня.