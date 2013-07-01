На украинских дорогах все больше машин с польскими номерами

Варшава. Почти 10 тыс. граждан Украины на начало текущего года выступали совладельцами зарегистрированных в Польше автомобилей, что почти втрое больше, чем на начало прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные польского министерства внутренних дел, которыми располагает УНИАН.

Напомним, на прошлой неделе польская Rzeczpospolita написала о том, что польские власти решили ужесточить контроль за регистрацией автомобилей на украинцев в связи с тем, что они используются для контрабанды сигарет в Польшу и нелегально используются в Украине.

По данным газеты, украинцы покупают машины с польскими номерами, потому что они в 2-3 раза дешевле, чем в Украине, и платят за регистрацию "совладельцем" или оформление машины на польскую фирму 450-600 евро.

В министерстве, отвечая на запрос агентства, сообщили, что количество украинцев - совладельцев авто с польскими номерными знаками в 2012 году продемонстрировало самый большой рост в сравнении с другими формами собственности на машины, оформленные на граждан Украины.

На конец прошлого года единоличными собственниками автомобилей, зарегистрированных в Польше, были почти 6 тыс. украинцев, что на треть больше, чем годом ранее.

Также на около 30% выросло количество граждан Украины, которые были "главными" собственниками машин - до 7 тыс.

Представитель министерства затруднилась назвать УНИАН точное количество украинцев, владеющих машинами в Польше, заметив, что одни и те же люди могут быть собственниками нескольких автомобилей.

В министерстве не уточнили, являются ли граждане Украины лидерами среди иностранцев, владеющих авто в Польше, и данные о регистрациях в первой половине текущего года.

Справка УНИАН. Граждане Украины являют собой самую численную группу среди проживающих в Польше иностранцев: право легального пребывания в стране имеют 34 тыс. украинцев из 112 тыс. разрешений для граждан всех других иностранных государств.

По данным исследующей польский автомобильный рынок компании Samar, в 38-миллионной Польше на начало текущего года было зарегистрировано около 18,7 млн автомобилей.