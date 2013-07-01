В состав поезда Киев-Бердянск включили два вагона из Днепропетровска

Приднепровская железная дорога (ПЖД) включила в состав поезда №228 Киев-Бердянск два прицепных вагона на время летних перевозок, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в дополненном составе поезд будет курсировать из Днепропетровска до Бердянска и обратно по нечетным числам до конца августа.

Как сообщал УНИАН, ранее Приднепровская железная дорога назначила 6 летних пассажирских поездов в крымском направлении наряду с 5 круглогодичными составами.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.