Mail.Ru Group запустила собственный поисковик

Компания Mail.Ru Group с 1 июля 2013 года запустила собственный поисковой движок, разработанный внутри компании, который теперь обрабатывает все поисковые запросы, которые поступают от пользователей. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Mail.Ru Group (Россия).

Поисковой движок, разработанный внутри компании, теперь обрабатывает все поисковые запросы, которые поступают от пользователей. Мировая месячная аудитория Поиска Mail.Ru на настоящий момент, согласно данным comScore за май 2013 года, составляет 39,5 млн пользователей.

«Очевидно, что разработка конкурентоспособной поисковой системы - амбициозная задача. Но для нас принципиально важно то, что теперь мы можем быть более гибкими. Кроме того, собственная разработка дает нам возможность предоставить нашим пользователям актуальный и качественный продукт», - отметил генеральный директор и основатель Mail.Ru Group Дмитрий Гришин.

Ранее Mail.Ru использовала две поисковые системы: Google и собственную Go.mail.ru, при этом 60% поисковых запросов обрабатывалось поисковиком Google, а 40% - Go.mail.ru. Компания также пользовалась технологиями «Яндекса».

Сегодня Поиск Mail.Ru – третья по величине поисковая система рунета, ее доля на настоящий момент, согласно данным Liveinternet, составляет 8,6% от всех поисковых запросов в России. При этом, помимо русских запросов, обрабатываются и запросы из стран СНГ, где Поиск Mail.Ru также пользуется популярностью.

Справка УНИАН. Mail.Ru Group – одна из ведущих компаний русскоязычного сегмента сети Интернет. Mail.Ru Group принадлежат социальная сеть Однокласники, пакеты акций ВКонтакте (39,99%) и Qiwi (21,35%), миноритарные доли в Facebook, Groupon, Zynga и др. Компания имеет представительство в Украине. Совокупная сегментная выручка компании в 2012 году выросла на 39% по сравнению с предыдущим годом и составила более 691 млн долл.