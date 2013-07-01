Одесская железная дорога запустила цех ремонта колесных пар в Котовском депо

Одесская железная дорога (ОЖД) ввела в эксплуатацию колесно-роликовый цех вагонного депо Котовск, что позволит проводить обследование и ремонт колесных пар непосредственно в депо, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

“На Одесской железной дороге введен в эксплуатацию колесно-роликовый цех вагонного депо Котовск, что позволит сэкономить средства железной дороги, уменьшая эксплуатационные расходы. Отныне полное обследование и ремонт колесных пар грузовых вагонов проводиться непосредственно в эксплуатационном вагонном депо Котовск. Теперь нет необходимости в пересылке колесных пар в другие вагонные депо”,- уточняют в пресс-службе.

Согласно сообщению, работы по созданию и внедрению колесно-роликового цеха начаты еще в 2012 году, в частности специалисты службы вагонного хозяйства подготовили технологический процесс работы цеха и провели профессиональную подготовку работников депо.

В течение первого полугодия текущего года депо обеспечили необходимыми средствами измерительной техники и оборудованием, был подготовлен и утвержден комплект технологической документации на проведение ремонта, обычного и полного обследования колесных пар грузовых вагонов, в помещении колесно-роликового цеха были завершены ремонтные работы.

В прошлом месяце комиссия в составе специалистов службы вагонного хозяйства и работников аппарата безопасности движения поездов и автотранспорта провела аттестацию и предоставило право на эксплуатацию цеха.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.