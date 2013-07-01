Железные дороги Украины за 6 месяцев погрузили 7,7 млн тонн зерна

Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года погрузили 7,66 млн тонн зерновых грузов, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«За первое полугодие текущего года железные дороги Украины погрузили 7,66 млн тонн зерновых грузов, в том числе на экспорт - 6,58 млн тонн, на внутренний рынок - 1,08 млн тонн», - уточнили в пресс-центре.

Согласно сообщению, Юго-Западная железная дорога погрузила 2,8 млн тонн зерновых, Южная - 2,3 млн тонн, Одесская - 1,1 млн тонн, Львовская - 0,8 млн тонн, Донецкая - 0,2 млн тонн и Приднепровская - 0,1 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» по поручению правительства Украины увеличит объемы ремонтных работ вагонов-зерновозов в связи с прогнозируемым ростом перевозок зерновых.

В январе-июне 2013 года железными дорогами отремонтировано 880 вагонов-зерновозов, в частности, капитальным ремонтом - 199 вагонов, средним - 681вагон.

В июне текущего года железнодорожники отремонтировали 147 вагонов-зерновозов, а в июле планируют увеличить их количество до 384 вагонов.