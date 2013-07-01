В странах Евросоюза подешевел роуминг

Новые и пониженные тарифы на роуминг для мобильной связи по сим-картам операторов ЕС вошли сегодня в силу на всем пространстве Евросоюза, сообщает ИТАР-ТАСС. В наиболее значительной степени - на 36% снижена оплата за прием пакетных данных, включая видео. В результате один мегабайт обойдется в 45 евроцентов.

При этом стоимость минуты исходящего звонка снижена на 17% - до 24 евроцентов, а входящего - на 12% - до 7 евроцентов. На 11% уменьшена плата за отправку текстовых сообщений.

Сокращение тарифов проводится по решению Еврокомиссии. Через год запланировано очередное снижение тарифов на роуминг.

"Частично нынешнее удешевление роуминга на территории ЕС будет компенсировано увеличением тарифов операторами Евросоюза в других регионах мира, - заметил специалист британской компании "Водафон". - Так, уже повышены услуги роуминга для ряда стран Латинской Америки, не исключено, что это произойдет и в России".