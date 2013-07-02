На Байконуре на первой минуте старта упала и взорвалась ракета с тремя российскими космическими аппаратами

Москва. Российская ракета-носитель «Протон-М» упала и взорвалась на космодроме «Байконур».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«2 июля на космодроме Байконур при пуске ракеты-носителя «Протон-М» возникла аварийная ситуация. Ракета-носитель упала и взорвалась на территории космодрома», - говорится в сообщении.

Создана аварийная комиссия под руководством заместителя руководителя Роскосмоса Александра Лопатина.

Ракета должна была вывести на орбиту три российских навигационных спутника «Глонасс-М».

По предварительным данным, на территорию космодрома могло вылиться несколько сотен тонн гептила - ядовитого ракетного топлива. В это связи запуски с Байконура могут быть приостановлены на несколько месяцев для очистки территории. К рушению могли привести неполадки в двигателе или системе управления ракеты.

Правительственная комиссия Казахстана изучит, какое влияние на экологию оказало падение российской ракеты-носителя "Протон-М".

Как сообщал глава Центра имени Хруничева Александр Селиверстов, дождь во время ЧП существенно снизил область рассеивания ядовитого компонента ракетного топлива - гептила.

Справка УНИАН. РН тяжелого класса "Протон-М" предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и затем в космическое пространство. Ракета разработана Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева и используется для запуска российских федеральных и иностранных коммерческих космических аппаратов.

"Протон-М" - модернизированный вариант ракеты-носителя "Протон-К", обладает улучшенными энергомассовыми, эксплуатационными и экологическими характеристиками. Первый запуск комплекса "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" состоялся 7 апреля 2001 года.

После введения в эксплуатацию в 2001 году РН "Протон-М" прошла несколько этапов модернизации. "Протон-М" составляет основу Федеральной космической программы России. С его помощью осуществляется развертывание спутниковой системы "Глонасс", запускаются спутники серии "Экспресс", которые обеспечивают спутниковой связью все регионы России. Кроме того, ракета-носитель "Протон-М" широко используется для выведения космических аппаратов в интересах Минобороны РФ.