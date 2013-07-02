Московское метро "отблагодарит" постоянных пассажиров бытовой техникой и авиабилетами

Московский метрополитен разработает программу лояльности для постоянных пассажиров. Как пишут «Известия», сейчас на официальном сайте подземки проводится опрос, в ходе которого москвичи могут выбрать систему поощрения.

"Программа лояльности будет введена для того, чтобы улучшить взаимодействие метрополитена с пассажирами", - пояснили в пресс-службе предприятия.

По информации пресс-службы, сформировать систему поощрения поможет опрос «Метрополитен глазами пассажиров». В частности, с его помощью москвичи могут оценить варианты бонусов. Предлагается выдавать постоянным клиентам метро подарочные сувениры с логотипом метрополитена, пригласительные билеты на торжественные мероприятия, безлимитный билет на метро в течение месяца, 10 билетов на 1–2 поездки на метро, бытовую технику, билеты на поезда дальнего следования, авиабилеты. Также лояльные пассажиры могут получать рассылку SMS-сообщений с полезной информацией.

Эксперты считают, что в метро необходимо повышать качество перевозок, например, закупать новые современные вагоны, - никакие подарки и SMS-оповещения новых пассажиров не привлекут. Бонусная система только излишне увеличит расходы предприятия на организацию перевозок, что в будущем может негативно сказаться на пассажирах, например, в очередной раз вырасти цена за проезд.

Между тем, как пишут «Известия», в Московском метрополитене может появиться система резерва чистого воздуха, аналогичная той, что работает в подземке Токио. В случае задымления специальные датчики способны сигнализировать о превышении нормы вредных веществ, и кислород начнет автоматически подаваться через вентиляцию на станцию или в вагоны. Заложить средства на внедрение такой системы в 2014 году в рамках бюджета городской программы «Безопасный город» потребует комиссия Мосгордумы по безопасности.