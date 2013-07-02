Участок дороги Днепропетровск-Николаев перекрыт из-за оползня. Организован объезд

Участок дороги Днепропетровск-Николаев (км 100 +600) был перекрыт после масштабного оползня, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, для безопасности дорожного движения организован объезд транспортных средств через пгт Софиевка.

По информации пресс-службы, оползень земляного полотна длиной 30 м и высотой 15 м произошел вследствие продолжительных осадков.

Как сообщал УНИАН, сложные погодные условия в южных, восточных и центральных областях Украины сохранятся до 3 июля.