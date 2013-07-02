Участок дороги Днепропетровск-Николаев перекрыт из-за оползня. Организован объезд
10:56, 02 июля 2013Транспорт/Связь
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Участок дороги Днепропетровск-Николаев (км 100 +600) был перекрыт после масштабного оползня, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, для безопасности дорожного движения организован объезд транспортных средств через пгт Софиевка.
По информации пресс-службы, оползень земляного полотна длиной 30 м и высотой 15 м произошел вследствие продолжительных осадков.
Как сообщал УНИАН, сложные погодные условия в южных, восточных и центральных областях Украины сохранятся до 3 июля.
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