Железные дороги в июне сократили ежесуточную погрузку вагонов на 7,5%

Железные дороги Украины в июне текущего года сократили ежесуточную погрузку вагонов на 7,5% - до 1,027 млн тонн (16 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта (“Укрзализныця”).

В частности, Донецкая железная дорога в среднем грузила в сутки 385,8 тыс. тонн, Приднепровская -321,4 тыс. тонн, Южная - 69,3 тыс. тонн, Юго-Западная - 105,5 тыс. тонн, Одесская - 82,3 тыс. тонн и Львовская - 62,348 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку вагонов на 12% - до 983,96 тыс. тонн (15,3 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.