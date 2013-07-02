Приднепровская железная дорога предупредила 227 краж грузов на 184 тыс. грн

Работники ведомственной военизированной охраны (ВОХР) Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-июне 2013 года предупредили 227 краж грузов и имущества предприятия на сумму около 184 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, по подозрению в совершении преступлений задержано 234 человека.

Кроме того, за указанный период работники ВОХР за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение путями в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами и т.д.), задержали 1429 человек, из них 760 были оштрафованы на сумму более 26 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.