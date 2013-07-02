Компания «МАУ» начала полеты по маршруту Киев - Сочи

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) со 2 июля начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Сочи - Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться три раза в неделю: рейс PS595 Киев-Сочи - по вторникам, пятницам и воскресеньям, в обратном направлении – рейс PS596 Сочи-Киев – по понедельникам, средам и субботам.

«С началом выполнения новых прямых рейсов Киев – Сочи МАУ становится одним из крупнейших перевозчиков между Россией и Украиной, прямыми рейсами связывая Киев с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Екатеринбургом, Нижневартовском, Новосибирском, Самарой и Сочи", – отметила корпоративный секретарь МАУ Евгения Сацкая

Новые прямые рейсы по маршруту Киев – Сочи - Киев выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 27 судов.

МАУ намерена увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.