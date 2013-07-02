Медведев приказал найти виновных в аварии "Протона"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин доложил главе правительства Дмитрию Медведеву о подробностях происшествия с ракетой-носителем "Протон-М", потерпевшей аварию во время запуска, сообщает РИА Новости со ссылкой слова пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой.

"Премьер-министр поручил Рогозину сформировать правительственную комиссию для установления причин падения и потребовал представить список ответственных лиц, виновных в произошедшем, включая руководящий состав "Роскосмоса", - сказала Тимакова.

Рогозину также поручено в ближайшее время разработать и представить список мер по усилению контроля в космической отрасли и предотвращению подобных происшествий.

"Это называется утрата способности поддерживать высокотехнологическую инфраструктуру, доставшуюся в наследство. Причина в том, что космос достался России на птичьих правах, его же весь Советский союз делал, советские инженеры. Это их отрасль, не наша. Просто амбиции великой космической империи, которой привыкла считать себя Россия, более не подкреплены надежным фундаментом", - считает обозреватель "РИА Новости" Константин Богданов.