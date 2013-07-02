Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года увеличили перевозку пассажиров на 22,2% - до 206,7 млн человек по сравнению с январем-маем текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, пассажирооборот железных дорог сократился на 1,12% - до 5 749 млн пасс./км, из которых 4 305 млн пасс./км - в дальнем сообщении и 1 444 млн пасс./км - в пригородном.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года железные дороги Украины увеличили перевозку пассажиров на 28% - до 169,1 млн человек по сравнению с январем-апрелем текущего года.