"Киевстар" назначил коммерческого директора

На должность коммерческого директора телекоммуникационного оператора «Киевстар» назначен Святослав Горбань, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Горбань ранее занимал должность директора по маркетингу "МТС Украина".

Как сообщили в компании, с целью улучшения клиентского опыта в телеком-индустрии было принято решение реструктуризировать дирекцию по маркетингу.

Кроме того, в компании была введена должность директора по управлению клиентским опытом, на которую назначена Неля Усс, ранее занимавшая в "Киевстаре" должность директора по стратегическому маркетингу.

При этом подразделениями B2B и B2C продолжат управлять Андрей Милиневский и Виталий Ворожбит.

В пресс-службе компании отметили, что инициатором изменений в структуре подразделения был Питер Берг, который в середине июня текущего года занял должность директора по маркетингу "Киевстара".

Как сообщал УНИАН, На должность директора по маркетингу телекоммуникационного оператора «Киевстар» 18 июня 2013 года назначен Питер Берг.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет около 26 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тысяч.