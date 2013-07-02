Голосовой поиск Google для смартфонов заговорил по-украински

Компания Google с сегодняшнего дня сделала доступной функцию голосового поиска для мобильных устройств на базе Android на украинском языке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Теперь пользователи в Украине получают возможность общаться со своими смартфонами на украинском и быстро и легко получать результаты поиска», - говорится в сообщении.

Кроме того, голосовой поиск доступен для мобильных карт Google и навигации, что, должно упростить водителям поиск правильного пути во время движения.

По данным компании, в ходе работы над созданием голосового поиска на украинском языке разработчики столкнулись с некоторыми проблемами, например, с особенностями произношения в разных регионах и другими. Тем не менее, как отметили в компании, «хотя мы пока не всегда можем точно распознавать слова, сказанные с различными региональными акцентами и диалектами», одним из основных преимуществ облачной модели Google является то, что «чем больше людей используют голосовой поиск, тем точнее он становится».

В ближайшее время голосовой поиск Google также станет доступным для iPhone и браузера Chrome на десктопах.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 году компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Доход Google в 2012 году составил 50,17 млрд долл., чистая прибыль – 10,74 млрд долл. В Украине работает представительство компании «Google Украина».