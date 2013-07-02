На капремонт дороги Киев-Знаменка выделят 702 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Киев-Знаменка в границах Киевской области общей сметной стоимостью 702 млн грн. Об этом говорится в распоряжении КМУ №454-р от 26 июня, опубликованном на веб-портале правительства.

«Проект капитального ремонта на участке км 14+740 - км 43+345 в границах Киевской области разработан государственным предприятием «Укргипродор» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ», - говорится в распоряжении.

Длина дороги, согласно распоряжению, составляет 28,605 км. Планируется, что в рамках капитального ремонта будут реконструированы три развязки в двух уровнях, два моста, 5 надземных и один подземный переход. «Общая сметная стоимость проекта 702,2 млн грн, из которых расходы на строительно-монтажные работы составят 558,5 млн грн», - говорится в распоряжении. Длительность капитального ремонта составляет 21 месяц.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца года отремонтируют порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансируют выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги 1-й категории в Украине составляет 5,6 млн долл., что в 2,5 раза меньше, чем в Европе.