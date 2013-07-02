Капремонт дороги Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи обойдется в 1,88 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил план капитального ремонта автомобильной дороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи на участке км 18+730 — км 61+160 в границах Киевской области общей сметной стоимостью 1,88 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №455 от 26 июня, опубликованном на веб-портале правительства.

«Проект разработан компанией «Киевсоюзпутьпроект» и рекоменован к утверждению «Укргосстройэкспетиза» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ», - говорится в распоряжении.

Участок реконструкции, согласно распоряжению, составляет 47,017 км. В рамках работ будут отремонтированы три развязки на двух уровнях, 5 путепроводов и 7 пешеходных мостов.

Ремонт будет проведен в два этапа, его длительность составит 40 месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Киев-Знаменка в границах Киевской области общей сметной стоимостью 702 млн грн.

В Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.