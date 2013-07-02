Южная железная дорога в мае отгрузила более 1 млн тонн железорудного сырья

Южная железная дорога в мае 2013 года погрузила и отправила более 1 млн тонн железорудного сырья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы ЮЖД, такие объемы отправки железорудного сырья достигнуты впервые за последние двадцать лет.

По данным ведущего инженера службы перевозок ЮЖД Андрея Нарыкова, ранее в месяц ЮЖД в среднем отправляла по 900 тыс. тонн железорудного сырья.

Специалисты службы перевозок ЮЖД отмечают устойчивую тенденцию развития качественно нового и результативного сотрудничества с Полтавским горно-обогатительным комбинатом.

«Назвать эту тенденцию устойчивой позволяет тот факт, что отныне перевозки железорудных окатышей осуществляются полувагонами, приобретенными в собственность Полтавским горно-обогатительным комбинатом - крупнейшим в стране экспортером железорудного сырья в страны Западной Европы и Азии. Наличие необходимого количества новых полувагонов стало движущим фактором, способствующим результативным перевозкам, оперативному формированию и представлению под погрузку подвижного состава», отметил он.

В ЮЖД отметили, что на ПТО станции «Золотнишине» за сутки формируется и подается на Полтавский горно-обогатительный комбинат девять составов по 54 вагонов в каждом.

На этой станции нагружается, формируется и отправляется более 40% общих перевозок ЮЖД.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.