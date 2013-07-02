Дорогу Запорожье-Донецк отремонтируют за 144 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил скорректированный план капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения на участке км 212 + 000 - км 214 + 500 в Донецкой области стоимостью 144,45 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №458 от 26 июня, опубликованном на веб-портале правительства.

«Проект разработан Донецким филиалом государственного предприятия «Укргипродор» «Донецкгипродор» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ», - говорится в распоряжении.

Длинна участка реконструкции, согласно распоряжению, составляет 2,5 км, ширина - 22,5 м.

Ремонт должен быть закончен до конца 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Киев-Знаменка в границах Киевской области общей сметной стоимостью 702 млн грн и план капитального ремонта автомобильной дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи на участке км 18+730 - км 61+160 в границах Киевской области общей сметной стоимостью 1,88 млрд грн.

В Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги 1-й категории в Украине составляет 5,6 млн долл., что в 2,5 раза меньше, чем в Европе.