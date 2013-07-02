Авторы законопроекта о перевозках на такси обещают легализацию 200 тыс. рабочих мест

Новый законопроект "О перевозках на такси и перевозках на заказ", зарегистрированный в Верховной Раде 21 июня 2013 года, призван создать условия для легализации более 200 тыс. рабочих мест рынка перевозок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН во вторник заявили авторы законопроекта народный депутат Украины Дмитрий Святош, заместитель главы совета Федерации работодателей Украины(ФРУ) Дмитрий Олейник и глава правления всеукраинской общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация" (УТМА) Андрей Антонюк.

"Если будет наведен порядок в этой сфере, то легализуются более 200 тысяч рабочих мест", - сказал Антонюк, отметив, что только теневой оборот этого рынка составляет в масштабах страны порядка 20 млрд грн, из которых в Киеве - 2 млрд грн.

При этом, по его словам, более 90% информационно-диспетчерских служб также ведут нелегальную деятельность.

Среди основных проблем рынка такси в Украине Антонюк выделил несовершенное законодательство, отсутствие государственного регулирования и контроля, незащищенность потребителей и большое количество нелегальных работников, что приводит к недобросовестной конкуренции и малому количеству поступления налогов от этой деятельности.

"Ни в одной отрасли легальные участники не могут конкурировать с нелегальными", - сказал Святош.

Он отметил, что нынешний законопроект является "результатом социального заказа".

"В обществе существует услуга такси, но отсутствуют легальный рынок и законы, регламентирующие систему взаимоотношений в этой сфере", - сказал Святош.

Он также сообщил, что в результате деятельности "теневых" перевозчиков в бюджет поступило лишь 47 тыс. грн.

По словам Олейника, данный законопроект был рассмотрен местными администрациями. «Федерация работодателей разослала законопроект по регионам и городам для получения предложений. Много предложений от администраций Киевской, Одесской, Харьковской областей мы также внесли", - отметил он.

Среди основных положений законопроекта авторы выделяют упорядочение деятельности информационно-диспетчерских служб (ИДС), административную ответственность за нарушение законодательства в сфере перевозок, а также передачу госконтроля и контроля за рынком легковых автомобильных перевозок органам государственной автомобильной инспекции.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

С 5 января 2013 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства, которые наделяют Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекцию») полномочиями проверять лицензии и наказывать нелегальных таксистов. В результате таких проверок количество нелегальных таксистов в течение полугода может сократиться на 20-30%.

Справка УНИАН. Задачей ВОО «Украинская таксомоторная ассоциация» является содействие формированию в Украине цивилизованного и прозрачного рынка такси и его эффективному функционированию в правовой плоскости, а также внесение предложений в органы государственной власти и управления относительно совершенствования нормативно-правовой базы деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и багажа на такси.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) — всеукраинская организация работодателей, представляет интересы работодателей в экономических, социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне.