Кабмин поддержал снижение платы за продление лицензии на аналоговое вещание

Правительство поддержало инициативу участников межведомственной рабочей группы об уменьшении размера лицензионного сбора за продление лицензии на аналоговое вещание.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом сказал председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания, координатор рабочей группы по благоприятному инвестиционному климату, развитию телерадиовещания и индустрии прессы в Украине, которая действует в рамках программы «Открытый разговор», Александр Курдинович.

«Постановление правительства предусматривает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, продлевая срок действия лицензии на аналоговое эфирное вещание телекомпаний, будет учитывать аспекты, связанные с процессом перехода на цифровое телевещание. Такая инициатива участников межведомственной рабочей группы позволит уменьшить размер лицензионного сбора на 70 процентов без потери для бюджета», - отметил Курдинович.

Он добавил, что «такой шаг создаст благоприятные условия перехода отечественных телекомпаний на цифровые стандарты вещания».

Напомним, 10 апреля 2013 года в своем обращении к Кабинету министров участники межведомственной рабочей группы просили максимально ускорить прохождение проектом всех необходимых процедур согласования соответствующими центральными органами исполнительной власти. Речь идет о постановлении Кабинета министров «О внесении изменения в Методику расчетов размеров лицензионного сбора за выдачу или продление срока действия лицензии на вещание, лицензии провайдера программной услуги, определение размера платы за переоформление лицензии провайдера программной услуг и, определение размера платы за переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии на вещание, лицензии провайдера программной услуги».