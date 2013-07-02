Завтра на час закроют станцию киевского метро «Олимпийская»

Завтра, 3 июля, с 19:30 до 20:30 станция метро «Олимпийская» Куреневско-Красноармейской линии будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а поезда в это время будут следовать через станцию без остановки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Как отмечают в КП «Киевский метрополитен», соответствующие изменения связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Кроме этого, после завершения матча, с 22:15 на Куреневско-Красноармейской линии будет увеличено количество подвижного состава, а на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях предусмотрены дополнительные резервные поезда, которые будут выдаваться на линии в случае увеличения пассажиропотоков.

Также вероятно введение ограничений на вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», если пассажиропоток по окончании футбольного матча на НСК «Олимпийский» будет превышать перевозочную возможность.

КП «Киевский метрополитен» просит пассажиров относиться с пониманием к введенным ограничениям, ведь они направлены на организацию безопасной перевозки.