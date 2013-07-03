Депутаты поддержали идею Кабмина ввести новые штрафы за нарушение правил парковки авто

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правил парковки транспортных средств и установления ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проголосовали 232 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ВР сначала не смогла поддержать данный законопроект, но позже председатель парламента Владимир Рыбак предложил вернуться к голосованию.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается дополнить кодекс статьей 1521 «Нарушение правил парковки транспортных средств», в которой говорится, что неуплата водителями транспортных средств, кроме лиц, отмеченных в части 6 статьи 30 Закона «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», стоимости услуг за пользование площадками для платной парковки, оборудованными парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами, влечет за собой наложение штрафа от 8 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Парковки в местах, предназначенных для парковки транспортных средств, отмеченных в части 6 статьи 30 Закона “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”, лицами, не имеющими соответствующих льгот, влечет за собой наложение штрафа от 15 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также этой статьей предусматривается, что нарушение должностными лицами субъектов ведения хозяйства, которые содержат площадки для парковки транспортных средств, определенных правилами парковки транспортных средств, требований по размещению и функционированию площадок для парковки, влечет за собой наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение должностными лицами субъектов ведения хозяйства, которые содержат площадки для платной парковки транспортных средств, требований по оборудованию площадок для платной парковки парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью 4 этой статьи, влечет за собой наложение штрафа от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.