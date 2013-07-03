Крым за 6 месяцев принял почти 1,8 млн туристов - на 4% больше, чем в 2012 году

1,77 млн человек отдохнули в Крыму за полгода, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2012 года, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма АРК.

В этом году в ряде регионов Крыма летний сезон начался значительно раньше. "Например, в Коктебеле в середине июня уже отмечали загрузку значительно большую, чем за аналогичный период прошлого года. Такая же ситуация в Ялте, Евпатории и Саках", - сказал глава министерства Александр Лиев.

По его словам, рост количества отдыхающих в Крыму наблюдается, несмотря на то, что Минкурортов не ставит перед собой задачу рекламировать летний сезон. "Основная задача курортного ведомства - это расширение рамок курортного сезона и восстановление статуса Крыма как здравницы", - уточнил Лиев.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Крыму отдохнули более 6 млн человек, что стало рекордом за годы независимости Украины.