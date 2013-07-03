"Укрзализныця" с начала года отремонтировала 975 км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-июне 2013 года провела ремонт 975 км железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

По данным "Укрзализныци", по состоянию на 3 июля модернизовано 161,2 км пути. При этом капитальный ремонт был осуществлен на 223,5 км пути, средний – на 392 км, комплексно-оздоровительный – на 198,4 км.

Согласно сообщению, наибольшие объемы работы проведены на Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой железных дорогах.

В частности, ОЖД модернизировала 45,5 км, отремонтировала капитальным ремонтом 50 км, средним - 103 км.

Железнодорожники ПЖД модернизировали 38,4 км, капитально отремонтировали 32,5 км, провели средний ремонт 116 км.

ЮЗЖД модернизировала 30,7 км, отремонтировала капитальным ремонтом 40 км, средним - 32,7 км.

"Укрзализныця" также сообщила, что железнодорожники заменили на новые 59 стрелочных переводов, на старогодные - 106 и отремонтировали средним ремонтом 294 комплектов стрелочных переводов.

"Укрзализныця" призывает пассажиров следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, так как в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.

Как сообщал УНИАН, Главное управление путевого хозяйства «Укрзализныци» планирует в 2013 году обновить всеми видами ремонта 1 778 км путей.

По итогам 2012 года «Укрзализныця» провела капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей.