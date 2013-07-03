Ремонт путей изменил расписание некоторых пригородных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщила об изменениях в расписании движения некоторых пригородных поездов в связи с проведением капитальных ремонтных работ железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

По данным пресс-службы, 3-5, 8-12, 15-19, 22-25 июля 2013 года на вокзал Харьков-Пассажирский вместо Харьков-Левада прибывают следующие пригородные поезда: № 6418 Изюм - Харьков-Левада, № 6822 Граково - Харьков-Левада, № 6424 Савинцы - Харьков-Левада, № 6426 Балаклея - Харьков-Левада.

В эти же дни на вокзал Харьков-Балашовский вместо Харьков-Левада прибывают следующие пригородные поезда: № 6222 Мерчик - Харьков-Левада, № 6320 Мерчик - Харьков-Левада, № 6224 Мерчик - Харьков-Левада, № 6167/6168 Золочев - Харьков-Левада.

"Укрзализныця" также сообщила, что полный список изменений времени отправления и прибытия пригородных поездов можно узнавать в кассах вокзалов, а также в справочных.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-июне 2013 года провела ремонт 975 км железнодорожных путей. Всего главное управление путевого хозяйства «Укрзализныци» планирует в 2013 году обновить всеми видами ремонта 1 778 км путей. По итогам 2012 года «Укрзализныця» провела капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей.