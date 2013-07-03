Аэропорты Москвы могут отдать в частную собственность

Правительство России предложит президенту Владимиру Путину отдать аэропорты Москвы в частную собственность, развивать аэродромы на основе концессии без привлечения бюджетных денег, но с привлечением средств пенсионных накоплений на возвратной основе, а создание прилегающих ж/д и автодорог профинансировать из федерального бюджета, бюджетов Москвы и Подмосковья.

Об этом говорится в материалах к совещанию у президента РФ по развитию Московского авиаузла (МАУ), запланированного на сегодня (документы имеются в распоряжении ИТАР-ТАСС).

Предложения подготовлены по итогам разработки модели МАУ независимым консультантом, но с учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств. Консультантом выступала юридическая фирма Vegas Lex.

За основу предложений правительства взят консервативный прогноз перевозок к 2030 году - 179 млн человек. Он соответствует среднегодовому росту пассажиропотока на 5,8 процентов /сейчас 18 процентов/. По версии правительства, объем инвестиций в развитие МАУ оценен более чем в 320 млрд рублей, в том числе 124 млрд рублей на развитие аэродромной инфраструктуры, 116 млрд рублей - на развитие внешней железнодорожной инфраструктуры и 81 млрд рублей на развитие внешней автодорожной инфраструктуры. Часть денег уже прописана в бюджетах разных уровней, но 217 млрд рублей финансированием не обеспечено.

Объемы инвестиций в терминальные площади не рассматриваются, так как предполагается, что аэропортовые комплексы будут полностью переданы в частную собственность. Оценка стоимости госактивов для последующей приватизации должна завершиться к 1 сентября 2013 года.

Не рассматривается и объем инвестиций в модернизацию Единой системы Организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Предполагается, что после завершения модернизации в 2014 году система обеспечит пропускную способность более 1,321 млн взлетно-посадочных операций, что в пересчете на количество обслуживаемых пассажиров составляет 144 млн пассажиров в год. "По прогнозам этот предел будет достигнут к 2026 году", - говорится в материалах к совещанию.

В первую очередь обращается внимание на наземную автодорожную и железнодорожную инфраструктуру, которая сейчас способна обеспечить пропускную способность только 86 млн пассажиров в год. По прогнозам, этот предел в среднем будет достигнут к 2017 году. В случае с Домодедово ограничения внешней наземной инфраструктуры станут существенными уже к 2015 году.

Развитие внешней инфраструктуры аэропортов МАУ предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, а также бюджетов Москвы и Московской области. На эти цели в бюджетах прописано на данный момент только около 49 млрд рублей. Планы на 150 млрд финансированием не обеспечены.