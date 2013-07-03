Попов: для станции метро «Теремки» нужно 500 млн грн, Почтовой площади – 300 млн грн

Киеву для введения в эксплуатацию станции метро «Теремки» необходимо 500 млн. грн, а для завершения реконструкции Почтовой площади - 250-300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель КГГА Александр Попов.

“Мы контролируем финансовую часть вопроса и имеем поддержку всех уровней власти государства, включая премьер-министра Украины”, - отметил Попов.

По его словам, для введения в эксплуатацию станции метро “Теремки” необходимо около 500 млн грн, а на завершение реконструкции Почтовой площади - 250-300 млн. грн.

“Финансирование строительства развязки на Почтовой площади будет возобновлено. Для этого мы подали соответствующие документы в Кабинет министров”, - сообщил председатель КГГА.

Попов также отметил, что в ближайшее время город будет иметь возможность профинансировать строительство станции метро “Теремки”. Он также напомнил, что эту станцию планируют вести в эксплуатацию ко Дню Независимости Украины.

Кроме того, председатель КГГА высказал убеждение, что после завершения строительства станции “Теремки” начнется строительство линии метрополитена на Троещину.

“У нас есть такое общее виденье с руководством страны, в частности с правительством”, - сказал Попов.