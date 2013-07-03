«Визз Эйр» с 1 октября начнет летать по маршруту Харьков – Варшава

Авиакомпания «Визз Эйр» (WizzAir), крупнейшая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе, с 1 октября начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Харьков – Варшава (Польша), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Харьков – Варшава будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам.

Рейсы будут выполняться венгерской авиакомпанией Wizz Air Hungary на современных самолетах Airbus A320.

Как сообщал УНИАН, компания «Визз Эйр Украина», дочерняя структура венгерского лоу-коста «Визз Эйр», с 1 июля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Харьков – Кутаиси (Грузия). Также в июле авиакомпания начнет выполнять рейсы по маршрутам Киев-Вильнюс, Киев-София, Донецк-Дортмунд. А с конца октября текущего года авиакомпания начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Дубаи.

Справка УНИАН. Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.

«Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 3 самолета Airbus A320.

В 2013 году авиакомпания планирует перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.