Лоукостер Flydubai начнет выполнять рейсы из Дубаи в аэропорт «Киев»

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ), позиционирующая себя как лоукостер, с 15 сентября 2013 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев – Дубаи – Киев (аэропорт "Киев" (Жуляны).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-мае 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 625,1 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) позиционирует себя как инновационная и бюджетная. Флот авиакомпании Flydubai состоит из 28 новейших самолетов Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров каждый.

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