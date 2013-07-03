Замгендиректора “Укрзализныци” стала экс-глава «Укрпочты»

Кабинет министров Украины назначил Оксану Плотникову заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця».

Как сообщила журналистам министр Кабинета министров Елена Лукаш, соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Напомним, Плотникова с марта 2012 года возглавляла «Укрпочту». 14 июня этого года она сложила полномочия в связи с переводом в "Укрзализныцю". Исполняющим обязанности генерального директора «Укрпочты» был назначен Константин Кривенко.

«Учитывая успешный опыт внедрения проектов различных направлений Министерство инфраструктуры Украины пригласило Оксану Николаевну Плотникову в Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины для реализации реформаторских проектов», - пояснили увольнение Плотниковой в Мининфраструктуры.