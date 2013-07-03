ВР поддержала правительственный законопроект об общественном телевидении

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект Закона об общественном телевидении и радиовещании Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 353 народных депутатов из 410 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О выполнении обязанностей и обязательств Украиной» от 5 октября 2005 года № 1466 Парламентская Ассамблея призвала органы власть Украины превратить государственные телерадиокомпании в каналы общественного вещания согласно соответствующим стандартам Совета Европы.

Так, проект Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» был разработан с целью реализации Концепции создания и деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины, утвержденной Общественным гуманитарным советом при Президенте Украины.

Законопроектом предусмотрено создать юридическое лицо публичного права - «Национальную общественную телерадиокомпанию Украины».

Также предлагается внести изменения в законы Украины «О системе Общественного телевидения и радиовещания Украины», «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», «О телевидении и радиовещании», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации», «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины».

Законопроектом, в частности, определяется, что основными задачами Национальной общественной телерадиокомпании Украины является объективное, полное и своевременное информирование общества о важнейших социально-политических и экономических событиях в Украине и за ее пределами; содействие консолидации украинского общества; содействие развитию украинского языка и культуры, языков и культур национальных меньшинств; удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей граждан, в том числе путем создания и распространения экономических, культурно-художественных, учебно-познавательных, развлекательных, спортивных программ, программ для детей и молодежи, людей с ограниченными физическими возможностями, национальных меньшинств, других социальных групп; содействие укреплению международного авторитета Украины.

Также определяется, что финансирование НОТУ осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины на протяжении четырех лет со дня вступления в силу данного Закона. Размер бюджетного финансирования НОТУ определяется законом Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

После завершения отмеченного периода НОТУ может финансироваться за счет абонентной платы, которая платится за услуги НОТУ в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины; продажи собственной теле- и радиопродукции; государственного заказа (не более чем 20 процентов общего объема вещания НОТУ); добровольных и благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц, кроме анонимных; других поступлений.

НОТУ получает, продлевает срок действия и переоформляет лицензию на вещание в порядке, установленном Законом Украины “О телевидении и радиовещании”, с учетом особенностей, определенных этой статьей. Выдача, продление срока действия и переоформления лицензии на вещание НОТУ осуществляется Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания без проведения конкурса.

Предоставление эфирного времени НОТУ для официальных выступлений и заявлений высших должностных лиц государства осуществляется в установленном законом порядке предоставления внеочередно прямого эфира для экстренных официальных выступлений Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Председателя Верховного Суда Украины, Председателя Конституционного Суда Украины.

При этом Президенту Украины на бесплатной основе предоставляется эфирное время для новогоднего приветствия Украинского народа.

Также законопроектом предлагается признать утратившим действие Закон Украины “О системе Общественного телевидения и радиовещания Украины”.