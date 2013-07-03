«Укрзализныця» напоминает перечень пунктов пропуска алкоголя и табака через госграницу

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» напоминает, что с 19 июня 2013 года в Украине для перевозки грузов, в том числе продуктов питания и некоторых подакцизных товаров, открыты все железнодорожные пункты пропуска через государственную границу, включая железнодорожно-паромные переправы, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Вместе с тем, для алкоголя и табака перечень пунктов пропуска через госграницу остается ограниченным. В частности, алкогольные и табачные изделия при условии надлежащего оформления и уплаты акцизного налога можно провозить на границе с Республикой Польша в пунктах пропуска Владимир-Волынский, Мостиска, Ягодин; на границе со Словацкой Республикой в пункте пропуска Чоп, на границе с Венгрией в пунктах пропуска Соловка и Чоп; на границе с Румынией в пунктах пропуска Вадул-Сирет и Дьяковое; на границе с Республикой Молдова в пунктах пропуска Кучурган, Могилев-Подольский, Рени; на границе с Республикой Беларусь в пунктах пропуска Выступовичи, Горностаевка, Заболотье; с Российской Федерацией – в пунктах пропуска Зерновое, Квашино, Тополи, Красная Могила.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины определил перечень пунктов пропуска через государственную границу подакцизных товаров - спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, которые перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом в Министерстве доходов и сборов Украины подчеркнули, что такое решение уже позволило предпринимателям существенно сократить финансовые и временные расходы на логистику и транспортировку товаров, что в свою очередь должно привести к экономии времени на таможенное оформление.