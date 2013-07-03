«Укрзализныця» потеряла почти 3,5 млрд грн от перевозки пассажиров

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

«Укрзализныця» сообщает, что причинами убытков являются низкие тарифы, перевозка льготников и отсутствие государственных дотаций.

По данным пресс-службы, «Укрзализныця» продолжает за собственные средства реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-мае 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

За пять лет (2008-2013 года) "Укрзализныця" понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 34,681 млрд грн.